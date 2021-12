Widex dévoile CIC-MICRO IIC, son nouvel intra de la gamme Moment

Détails Publié le vendredi 3 décembre 2021 11:50

Présenté comme étant 20% plus petit qu’un CIC standard, il embarque les technologies Widex PureSound et TruAcoustics et bénéficie d’une faceplate intégrée semi-modulaire.

Le CIC-MICRO IIC dispose la technologie Tonelink pour la connectivité (pilotage sur smartphone), et permet d’intégrer jusqu’à cinq programmes (dont Zen+ pour la gestion des acouphènes). Il se dote également de la nouvelle puce Moment du fabricant qui offre un traitement du signal plus rapide (0,5ms). Enfin, sa faible consommation lui permet d’apporter un maximum d’autonomie (105h – 0,97 mA).



Lucile Perreau