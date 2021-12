Ideal Audition débute à la télévision

Détails Publié le jeudi 2 décembre 2021 15:22

L’enseigne Ideal Audition a dévoilé, le 30 novembre 2021, sa nouvelle publicité TV sur les chaînes TF1 et France Télévision.

Dans ce spot, on y retrouve une aide auditive connectée et rechargeable de dernière génération. Diffusé sur les grandes chaînes et à des horaires stratégiques, ce spot vise à cibler, d’une part un public sénior, d’autre part les accompagnants, l’enseigne souhaite accroître sa visibilité, mais également, démocratiser l’image de l’appareillage auditif. « Notre budget de communication n’a cessé de croître depuis ces dernières années. Avec l'arrivée d’Idéal Audition à la TV, notre enseigne assoit sa stratégie de communication 360° (TV - Presse - Digital) », affirme Dan Bettach, fondateur d’Ideal Audition.