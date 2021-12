Med-El présente la nouvelle génération de son aimant diamétrique

Détails Publié le jeudi 2 décembre 2021 12:05

produit



Le nouvel aimant diamétrique de Med-El, le S-Vector.

Med-El a annoncé le lancement de la seconde génération d’aimant diamétrique, le S-Vector, disponible avec les implants cochléaires Synchrony 2.

Avec une force magnétique 25% plus forte, l’aimant S-Vector fournit un maintien optimisé de l’audio processeur, ce qui est particulièrement essentiel pour les utilisateurs ayant un mode de vie actif. De plus, utilisateurs et professionnels ont plus de liberté pour choisir le modèle d’audio processeur (contour d’oreille ou tout-en-un) selon leurs préférences et non plus selon les circonstances de la vie ou selon des critères anatomiques comme l’épaisseur du lambeau cutané. « Nous avons trouvé comment renforcer l’attractivité de l’aimant tout en gardant les dimensions de son boîtier. Un aimant plus puissant implique un maintien plus élevé, et permettant un ajustement d’une exceptionnelle fiabilité avec l’audio processeur externe de l’utilisateur. Et bien que l’aimant S-Vector soit 25% plus fort que le précédant modèle, il conserve la même (petite) taille d’artefact que son prédécesseur », explique Martin Zimmerling, directeur du développement de l’implant chez Med-El. « Le S-Vector fournit un meilleur maintien et offre plus de flexibilité d’adaptation aux besoins individuels de l’utilisateur. Pour ce dernier, cela implique plus de tranquillité d’esprit, sachant que leur processeur restera bien en place tout en bénéficiant de conditions IRM exceptionnelles pour lesquelles les implants MED-EL sont réputés. »





Lucile Perreau