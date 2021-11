Du changement à la tête de la division siagnostic de Prodition

Détails Publié le vendredi 19 novembre 2021 17:32

passation



Alain Frénéat et Didier Bouchet.

En janvier 2022, après dix ans de bons et loyaux services, Didier Bouchet, le directeur de la division diagnostic de Prodition prendra sa retraite, et passera le flambeau à Alain Frénéat.

Didier Bouchet a commencé sa carrière dans la recherche et l’ingénierie médicale avant de rejoindre la branche diagnostic du groupe. Il possède une appétence pour l’électrophysiologie et la neurophysiologie.

Alain Frénéat a débuté au support technique puis en tant que commercial dans le domaine des équipements de mesure acoustique avant de découvrir le monde de l’audioprothèse en 2009 et d’intégrer Interacoustics en 2013. Son premier défi sera de regrouper toutes les marques de la division diagnostic sous une seule et même identité : Diatec.