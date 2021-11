Audika et Alain Afflelou obtiennent la récompense "Élu Service Client de l’Année 2022"

Détails Publié le vendredi 19 novembre 2021 11:24

Audika, a été élue « Service Client de l’Année » dans la catégorie solutions auditives, pour la deuxième année consécutive. L’enseigne se hisse également à la cinquième place du classement toutes catégories confondues, une nette progression puisqu’Audika se plaçait à la vingt-deuxième place en 2020 sur les cent-cinquante entreprises sélectionnées.

« Élu service client de l’année 2022 » a notamment salué chez Audika la qualité du service du centre d’appels (sens de l’écoute, qualité des réponses), la réactivité et la qualité des réponses des équipes quel que soit le canal de communication utilisé (mail, chat ou réseaux sociaux) et l’accessibilité et lisibilité sur les plateformes numériques tels que sur le site Internet et les réseaux sociaux.« Nous sommes très heureux d’être élus pour la deuxième année consécutive Service Client de l’Année et très fiers d’être par ailleurs dans le Top 5 toutes catégories confondues. C’est avant tout une marque de reconnaissance indéniable du travail de nos équipes et du service sur-mesure qu’elles assurent pour nos clients, particulièrement dans le contexte de la réforme 100% Santé. Si celle-ci a permis d’améliorer l’accès financier aux aides auditives, les Français restent mal informés sur la perte d’audition et les bénéfices de l’appareillage pour leur quotidien », a déclaré Claire Pernot, Directrice Marketing et Communication d’Audika. « Nos équipes effectuent un travail de pédagogie formidable pour les accompagner au mieux dans leur nouvelle vie avec la même qualité de service qui nous caractérise depuis plus de 40 ans. »

Fruit d’une enquête fouillée menée par l’institut BVA, « Élu service client de l’année 2022 » distingue les marques qui sont au plus près de leurs clients et sont attentives à la qualité de leurs relations humaines. Pendant 6 semaines, des clients mystère ont ainsi sollicité les équipes Audika de manière aléatoire afin d’évaluer les services de relation client. Enfin, pour être Élu Service Client de l’Année, l’entreprise doit se classer première de sa catégorie et obtenir une note supérieure ou égale à 12,20.

Du côté des opticiens, Alain Afflelou a été « Élu Service Client de l’Année » pour la 6ème année consécutive avec une note de 18,35/20. « Nous sommes fiers d’être une marque innovante, visionnaire, qui se réinvente en permanence pour satisfaire ses clients. Nous cherchons à les surprendre par nos offres et nos produits, mais nous souhaitons surtout répondre à leurs attentes. Depuis six ans, nous avons l’honneur de compter parmi les atouts de notre marque le service clients le plus performant de notre catégorie. Six années d’excellence et de travail sans relâche, sur tous les canaux de requêtes clients existants. Bravo à nos équipes d’avoir à nouveau remporté ce challenge » Olivier Henry, Directeur Général des Ventes France.