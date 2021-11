La Fondation pour l'Audition récompense ses deux premiers lauréats de ses Prix Inclusion et Innovation surdités

Détails Publié le jeudi 18 novembre 2021 16:53

récompense







Le 17 novembre 2021, la Fondation Pour l'Audition a récompensé les deux premiers lauréats de la première édition de ses Prix Inclusion et Innovation surdités : le groupe Fnac/Darty et la compagnie d’assurance Macif.

Lancés en janvier 2021, les Prix Inclusion et Innovation surdités viennent récompenser les acteurs économiques, associatifs ou publics, portant des projets innovants en faveur de l'autonomie des personnes sourdes ou malentendantes.

Fnac-Darty est récompensé pour son action menée depuis quelques années en faveur de l'intégration et de la formation de personnes sourdes ou malentendantes au sein d'équipes de relations clients (conseiller de vente, hôte de caisse). L'initiative du groupe est récompensée d'une dotation de 20 000 € TTC qui financent directement des outils de communication pour la mettre en lumière.

De son côté, la société d'assurance Macif est récompensée pour le déploiement et l'utilisation d'un avatar 3D traduisant en langue des signes française (LSF) le contenu de son offre. Les sociétaires sourds ou malentendants communiquant en LSF peuvent ainsi accéder aisément aux services et démarches de leur assurance. Cette mise en accessibilité est unique en France et répond à des obligations légales d'accessibilité et d'inclusion. Elle a été récompensée d'une dotation de 50 000 € TTC dédiés au financement d'outils pour déployer son avatar et le faire connaître auprès de la population sourde et inciter d'autres acteurs en faveur de l'accessibilité des sites internet en LSF.

La Fondation pour l'Audition a également annoncé le lancement de la deuxième édition du prix inclusion surdités. Le format a été repensé et permettra alors de récompenser 3 structures grâce à 3 catégories de prix :

Prix Inclusion Surdités d'or ; Prix Inclusion Surdités d'argent ; Prix Inclusion Surdités de bronze