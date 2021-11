Virginie Delalande témoigne de son appareillage avec le surpuissant Leox de Bernafon

Détails Publié le mercredi 17 novembre 2021 17:04

« Ce qui m’a mené sur mon chemin de carrière, c’est cette ambition de démontrer qu’avec une surdité, on est capable de tout, comme n’importe qui. » C’est par cette phrase que l’avocate, coach et conférencière Virginie Delalande, débute le témoignage de son appareillage avec le surpuissant Leox du fabricant Bernafon.

Connue pour avoir été finaliste de l’émission-concours « Le grand oral » sur France 2, mais aussi pour la première avocate sourde profonde de naissance en France, Virginie Delalande revient sur son appareillage au travers d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux et Youtube. Elle déclare que ses nouveaux appareils Bernafon lui apporteNT une plus grande diversité dans la perception des sons et qu’ils lui ont permis de se réconcilier avec sa voix qu’elle trouvait « très monotone ». Les BTE surpuissants connectés de la gamme Leox sont proposés en classe I et en classe II, en versions Super Power (SP) et Ultra Power (UP). Ils conviennent aux adultes, adolescents et enfants ayant une surdité sévère à profonde.