Sonova France présente son nouveau Directeur Général

Détails Publié le mercredi 17 novembre 2021 15:19

nomination



Guillaume Joucla.

Le 16 novembre 2021, le groupe Sonova France a annoncé la nomination de Guillaume Joucla, aux fonctions de Directeur Général pour l’ensemble de ses trois marques fabricants d’aides auditives (Phonak, Unitron et Hansaton).

Diplômé de la Business School de Toulouse et titulaire d'un master en droit, Guillaume Joucla rejoint le groupe Sonova en apportant une solide expérience en pilotage d’activité, qu’il a acquis dans différents groupes internationaux de l’optique et de l’audioprothèse, dans lesquels il a occupé des postes de Direction de centres de profits et Direction générale. Dernièrement, il occupait les fonctions de VP Sales Execution EMEA et GM Southern Europe chez Coopervision.