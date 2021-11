Starkey met en lumière son pôle expert

Détails Publié le mardi 16 novembre 2021 15:19

Au coeur du métier



De G à D : Christian Pons, Dominique Imbert, Pascal Gambonnet et Alain Petit.

Dans le cadre de sa campagne de marque, Starkey met en avant l’expérience développée depuis près de 40 ans, par ses collaborateurs réunis au sein d’un pôle expert. Cette équipe, composée de quatre professionnels qui, tout au long de l’année et à distance, apporte un service continu de conseils et d’assistance technique aux audioprothésistes.

Le pôle expert de Starkey est à disposition des audioprothésistes en cas de doute quant à une prise d’empreinte, l’adaptation d’un produit spécifique, une retouche de coque sur un embout ou intra-auriculaire ; un réglage dans le logiciel de programmation ou une astuce d’utilisation sur l’application mobile.



Pour Christian Pons, le responsable solutions techniques (38 ans d’ancienneté) les aides auditives n’ont plus de secrets. Qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement anormal, d’un inconfort lié à un embout ou un intra-auriculaire pas parfaitement ajusté, d’une adaptation avec une forme d’oreille ou de conduit particulier... Il peut répondre à toutes les demandes même les plus complexes. En prenant en compte les besoins individuels, son savoir-faire lui permet de toujours proposer une solution dans le choix de la technologie, du modèle d’aide auditive et/ou de l’accessoire le plus approprié.



Alain Petit, le directeur de la formation (38 ans d’ancienneté également) est connu par de nombreux audioprothésistes pour avoir effectué pendant plusieurs années, des journées « les utilisateurs ont la parole » dans les centres auditifs à travers l’hexagone. Surnommé « MacGyver » au sein de Starkey, il est à la fois formateur et dépanneur. Expert en audiologie, il dispense des formations aux étudiants, aux audioprothésistes et à leurs collaborateurs sur les techniques d’appareillage. On peut le voir lors des lives de l’Académie Starkey ou dans des vidéos tutorielles. Et à l’instar de Christian, Alain connaît les aides auditives sur le bout des doigts. Dans son quotidien, il aide et accompagne tant les audioprothésistes que les étudiants. Réglages, adaptation d’intra «spéciaux», protocoles de mesures électro-acoustiques particuliers.



Le duo composé de Dominique Imbert, conseiller technique & informatique client (22 ans d’ancienneté) et Pascal Gambonnet, conseiller technique & informatique client (19 ans d’ancienneté) est à disposition pour proposer des solutions dans les domaines de l’informatique et de la programmation des aides auditives (spécialement formés au logiciel Inspire). Ils assistent les professionnels à l’installation et à l’utilisation du logiciel, à la résolution de « bugs » liés à la complexité des environnements informatiques (antivirus, logiciel et application tierces, mise à jour logicielle Windows). Ils aident dans le diagnostic d’anomalies et mettent en œuvre leur savoir-faire pour optimiser toutes les fonctionnalités du logiciel. Ils accompagnent les audioprothésistes pour tout ce qui concerne la connectivité sans-fil : paramétrage de l’application Thrive Hearing Control, les accessoires sans-fil et leur compatibilité.