Décès de Patrick Tonnard, un des piliers fondateurs d’Audika

Détails Publié le lundi 15 novembre 2021 10:53

nécrologie



Patrick Tonnard, le directeur des partenariats d’Audika ainsi que le frère cadet de Jean-Claude et Alain Tonnard, les fondateurs de l’enseigne, est décédé à l’âge de 64 ans.

Directeur du marketing depuis 1986, il accède à la direction des partenariats en 2012, il a notamment apporté de la visibilité à tout le secteur de la correction auditive en créant la toute première marque du marché puis en la mettant sur le petit écran, notamment avec Robert Hossein et ses slogans inoubliables tels que : « Audika, la réponse est là ! ». Plus récemment, il a apporté son expertise à la marque en contribuant activement à la création de la nouvelle saga d’Audika ‘Don’t stop me now’.

Patrick Tonnard avait tenu à créer un département en charge des Partenariats pour valoriser l’audioprothèse auprès des interlocuteurs du secteur de la santé. Il tenait également à renforcer la communication autour de la pédagogie et de la prévention des problèmes auditifs auprès des acteurs de la Silver Economie. Il a par ailleurs fait avancer la vision de l’enseigne au travers de la Fondation Audika lancée sous l’égide de la Fondation de France, dont il était Délégué Général. Il a défendu le secteur de la santé auditive au travers de son Syndicat Professionnel, le SYNEA et a ainsi œuvré pour la réforme 100% Santé. Il a également développé l’initiative artistique unique : la Galerie de l'Audition, une œuvre lithographique et artistique originale sur le thème de l’audition, créée chaque année depuis 40 ans. Celle de 2022 sera sa dernière et lui sera par ailleurs dédiée.