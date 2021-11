Audilab obtient la certification Qualiopi

Détails Publié le mardi 9 novembre 2021 15:53

enseigne







Audilab Ressources a été certifié Qualiopi par l’AFNOR en octobre 2021. Cette certification atteste de la qualité des processus et fonctionnements mis en place dans le cadre de ces actions de formation.

De plus, le Réseau Audilab arrive en 2ème position de la catégorie Prothèses auditives avec une note de 7.53/10 dans le palmarès 2022 des meilleures enseignes* du magazine Capital (numéro 362).



*L’enquête a été réalisée par l'institut Statista de façon anonyme du 06/05 au 28/07/2021 auprès de 20 000 consommateurs. Basée sur des critères liés à l’attention des vendeurs, l’expertise professionnelle et le souhait de recommander la marque à son entourage, son but est de mesurer la satisfaction des consommateurs vis-à-vis de la qualité du service proposé par les enseignes fréquentées au cours des trois dernières années.