Les vainqueurs des Hearing Technology Innovator Awards 2021 dévoilés

Hearing Health & Technology Matters (HHTM), un site internet qui fournit des informations à tous ceux qui se préoccupent de la perte auditive (professionnels de l'audition et les personnes souffrant de perte auditive), a annoncé les gagnants de son deuxième prix annuel : Hearing Technology Innovator Awards, qui honore l'innovation technologique et les réalisations dans l'industrie de l'audition.

Le programme élargi de cette année a reçu des dizaines de candidatures d'entreprises du monde entier et a vu plus de 22 000 votes exprimés pendant la période de vote du public. « Nous avons été ravis de constater un tel soutien pour le programme de récompenses de cette année », a déclaré Kevin Liebe, audioprothésiste et président et directeur général de HHTM. « En conséquence, nous avons non seulement eu l'occasion de présenter des innovations étonnantes, mais nous avons également réussi à collecter plus de 8 000 $ pour soutenir le travail de la Hearing Health Foundation et de la Hearing Loss Association of America ».

Voici les gagnants par catégorie :

Aides auditives

Récepteur dans le canal - ReSound ONE

Derrière l'oreille - Phonak Naida Paradise

Design - Signia Active X

Vente directe au consommateur - Bose SoundControl



Dispositif d'écoute personnelle

Dispositif d'écoute portable - BeHear Smarto.

Technologie de microphone à distance - Noopl

Casques auditifs/écouteurs sans fil - Olive Pro.

Écouteurs sans fil : Over Ear - Audeara A0-1



Technologie d'assistance et logiciels

Applications mobiles : appareils auditifs - Whisper Hearing System.

Logiciel de technologie de sous-titrage - CaptionCall Phone.

Technologie de sous-titrage : Applications mobiles - Hi There Solutions

Amplification personnelle et évaluation - Nuheara's Ear ID.



Équipement

Audition et équilibre - Fauteuil TRV d'Interacoustics.

Consommateur - PHONEDRS Q10

Otoscopie et balayage de l'oreille - Natus Otoscan.

Test mobile - kit d'autotest hearX.

Vérification et validation - Sondes REM sans fil Inventis Trumpet.



Prestation de services

Gestion des acouphènes - Oto

Rééducation auditive et de l'audition - Cochlear CoPilot.

Produits cliniques - Système de nettoyage des oreilles OtoSet.

Télésanté et soins à distance - Lexie Care.



Implants auditifs

Implants cochléaires - Cochlear Baha 6

Implants d'oreille moyenne - Esteem de Envoy Medical.

Implants à conduction osseuse - Advanced Bionics Sky CI M.



Prévention et thérapeutique

Prévention de la perte auditive - Bouchons d'oreille sans perte Minuendo.

Traitement de la perte auditive - FX-322 Frequency Therapeutics.



Cette année, le titre d'innovateur de l'année a été décerné à Noopl, une startup californienne spécialisée dans la santé auditive. L'entreprise a reçu le plus grand nombre de votes d'un jury indépendant, sur la base des critères suivants :

Innovation - Technologie qui représente une nouvelle façon d'aborder l'habilitation de la perte auditive acquise, son traitement et sa prestation.

Efficacité - Les avancées technologiques qui répondent le mieux aux limites des générations précédentes de technologies.

Efficacité - Avancées qui réduisent au mieux la distance entre les soins auditifs et l'utilisateur final.

Utilité - Innovation qui favorise une plus grande facilité d'utilisation par l'utilisateur final et/ou le praticien.