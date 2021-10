La directrice de l'audiologie de Starkey reçoit le Women World Award 2021

Détails Publié le vendredi 22 octobre 2021 15:58

Récompense







Le fabricant Starkey a annoncé que la directrice de l'audiologie et vice-présidente exécutive du marketing, Sara Burdak, a été récompensée par le Silver Globee « Excellence in Industry Woman of the Year » dans la catégorie fabrication, dans le cadre des Women World Awards. Cette compétition reconnait les femmes dans les affaires et les professions du monde entier et englobe « le meilleur du monde en matière de leadership, d'innovation, de performance organisationnelle, de nouveaux produits et services et d'événements marquants de toutes les grandes industries du monde. »

Sara Burdak a rejoint Starkey en tant qu'audiologiste au sein de l'équipe de recherche et de technologie auditive en 1999. Elle est responsable du développement et de l'alignement de la stratégie globale d'audiologie de l’entreprise, en ce qui concerne les programmes d'éducation et de formation, le ministère des Anciens Combattants et les relations avec les clients et l'industrie. L'Académie américaine d'audiologie (AAA) l’a honoré en la nommant membre de l’organisation et en lui décernant le titre d'Academy Scholar en 2020 pour son excellence et son dévouement à la profession. En 2021, elle a prononcé le discours d'ouverture de la conférence de l'Académie des étudiants en audiologie.