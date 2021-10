Signia AX récompensé au CES 2022

Détails Publié le jeudi 21 octobre 2021 16:16

Le fabricant Signia a annoncé que ses dernières innovations, la plateforme Augmented Xperience (AX) et ses nouveaux intra-auriculaires Insio, ont été sélectionnés comme lauréats des Consumer Electronics Show (CES) 2022 Innovation Awards.

La plateforme AX a été nommée dans la catégorie accessibilité et se caractérise par sa capacité à comprendre intelligemment quels sons doivent être mis au premier plan et priorisés, et lesquels doivent rester en arrière-plan grâce à ses deux processeurs distincts. Les intra-auriculaires Insio Charge&Go AX, ont été nommés dans la catégorie Wearables (portables). Ils ressemblent à des écouteurs grand public et possèdent les protocoles sans fil iOS et Android (ASHA). Le programme CES Innovation Awards est un concours annuel récompensant une conception et une ingénierie exceptionnelles dans 27 catégories de produits technologiques grand public.