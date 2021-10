25e EPU : dernière semaine pour profiter du tarif préférentiel

Détails Publié le mercredi 20 octobre 2021 11:44

inscription







Le tarif préférentiel proposé dans le cadre du 25e Enseignement post-universitaire en audioprothèse, prendra fin le 26 octobre prochain, il ne vous reste donc que quelques jours pour en profiter.

Le programme préliminaire qui semble se confirmer, se divise en quatre sessions. La première qui se tiendra le vendredi 26 novembre, rendra hommage à Xavier Renard. La seconde traitera du 100% santé et de sa réglementation, la troisième de la classe 1 et de la classe 2 et enfin la quatrième et dernière, des actualités en audiologie prothétique. Une réunion commune entre le SDA et le CNA se déroulera le vendredi à 18h. Le prix du Collège National d’audioprothèse sera décerné le samedi entre 15h et 17h, suivi par une intervention de la FNEA.