Alain Afflelou Acousticien lance sa nouvelle campagne pour son offre Tchin Tchin audio

Détails Publié le vendredi 15 octobre 2021 17:33

Campagne média







La campagne d’envergure « Tchin Tchin Audio : La sécurité pour 1€ de plus, ça n’a vraiment pas de prix ! » sera dévoilée à la télévision, en presse écrite, en digital, sur les réseaux sociaux et en communication locale dès le dimanche 17 octobre 2021.

Les clients de l’enseigne peuvent bénéficier d’une deuxième paire d’aides auditives pour 1€ de plus, quelle que soit la marque ou le type d’appareil choisi en première paire. Le nouveau film publicitaire réalisé par Bruno Chiche met en scène le navigateur Philippe Poupon, lui-même malentendant et porteur d’aides auditives, sa femme Géraldine Danon et Alain Afflelou.