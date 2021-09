Starkey France dévoile une campagne axée sur l’humain au service de l’innovation

Détails Publié le jeudi 30 septembre 2021 15:43

Le 20 septembre dernier, Starkey France dévoilait les premières images de sa campagne : Croire au meilleur. Cette campagne met en avant les valeurs qui font l’entreprise, et rend hommage aux femmes et aux hommes qui contribuent au succès de l’entreprise.

Cette campagne qui a débuté à l’international à différentes périodes de l’année, met en exergue les valeurs fortes de l’entreprise que sont : l’innovation, la bienveillance, l’audace, l’engagement. Selon le précepte du président, Brandon Sawalich : « nous avons deux atouts en main : l’innovation de nos solutions auditives et les femmes et les hommes qui font Starkey ».

Cette campagne qui se matérialise dans une vidéo, Starkey France - Croire au meilleur, laisse transparaître ces valeurs à travers des collaborateurs qui se sont portés volontaires, pour prêter leur image parmi les 140 employés de Starkey France. Ces ambassadeurs incarnent l’esprit Starkey et deviennent les visages de l’entreprise, pour partager la passion et l’enthousiasme qui animent l’ensemble des équipes qui tendent vers un objectif commun. Dans différents portraits que vous pourrez découvrir au fil des mois, des ambassadeurs se racontent avec passion sur leur métier et leur parcours. « Nous sommes particulièrement heureux et fiers de cette campagne de marque. Le résultat est à la hauteur de l’engagement tout particulier des femmes et des hommes qui forment notre entreprise en France et collaborent au quotidien, pour aider des personnes à retrouver le plaisir d’entendre », a déclaré Fabrice Vigneron, nouveau directeur généralde la filiale française.