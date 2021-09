Un nouveau directeur marketing chez Amplifon France

Détails Publié le jeudi 30 septembre 2021 11:31

Enseigne



Philippe Hernandez, le nouveau directeur marketing d'Amplifon France.

Philippe Hernandez a été nommé au poste de Directeur Marketing chez Amplifon France. Fort d’une large expertise dans les domaines de la stratégie marketing, du développement de marque, du marketing produit et digital, Philippe Hernandez aura pour mission d’accompagner et de déployer la stratégie de l’enseigne dans sa croissance en France.

A 40 ans, il dispose d’une solide expérience marketing internationale avec plus de quinze ans dans le secteur des produits de grande consommation, à des postes locaux et internationaux. Titulaire d’un Master en Management à HEC Paris, il a accumulé une solide expérience managériale. Il a mené la plus grande partie de sa carrière au sein du Groupe Danone. Il y débute en 2003 à Francfort au sein des équipes Danone Waters. Il a ensuite évolué et opéré sur les marchés de la Roumanie et de l’Allemagne chez Danone Dairy en tant que responsable des innovations puis chef de marque. Pour parfaire son expérience marketing, il intègre Danone Early Life Nutrition en 2012 où il est successivement Marketing Manager Benelux, Global Marketing Manager Food, Global Marketing Director pour différents produits.

En 2018, il est nommé Directeur Marketing France pour Danone Specialised Nutrition avant de rejoindre Amplifon France en mars 2021. Il succède ainsi à Dominique Barthe, promu Directeur Marketing Régional pour la zone APAC (Asie-Pacifique) d’Amplifon. En rejoignant Amplifon pour prendre la Direction du Marketing, Philippe Hernandez intègre également le Comité de Direction.