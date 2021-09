Sonova étend son portefeuille de services au travers de son entreprise Audiological Care

Détails Publié le mercredi 29 septembre 2021 16:50

Le 29 septembre 2021, Sonova a annoncé étendre sa gamme de services de soins audioprothétiques pour soutenir les patients ayant des besoins médicaux qui coexistent souvent avec une perte auditive. Cela inclut notamment les soins pour les acouphènes, un entrainement auditif et cognitif, ainsi qu’une évaluation et une réduction du risque de chute.

Augmentation des options de gestion autonome des soins pour les acouphènes

À ce jour, aucune solution immédiate 100 % efficace n’existe pour guérir les acouphènes. Les approches qui se sont révélées efficaces sont celles qui conseillent les patients atteints d'acouphènes et leur permettent de gérer leur affection selon leurs besoins individuels. Sonova Audiological Care a récemment développé une approche holistique de la gestion des acouphènes, qui se base sur les bonnes pratiques cliniques actuelles. Dans le cadre de cette approche holistique, l’entreprise a mis en œuvre un programme de formation en deux étapes pour les audioprothésistes de Sonova. Dans plusieurs filiales du groupe qui proposent des soins auditifs, les audioprothésistes sont formés aux soins de base pour les acouphènes, et un sous-ensemble d’audioprothésistes dans leurs centres médicaux reçoivent une formation complète pour acquérir la maîtrise des méthodes de conseil avancé en matière d’acouphènes.



Offre numérique d’entrainement auditif et cognitif

Audiological Care présente également un entrainement auditif et cognitif ; une combinaison d’exercices qui entraînent des compétences comme l’attention centrée, l’attention partagée, la perception auditive, la mémoire phonologique à court terme, ainsi que la mémoire de travail. Ce dispositif sera disponible pour les patients dans plus de quarante sites en Autriche, au Canada et aux Pays-Bas à partir d’octobre 2021. Accessible sur les appareils mobiles privés, la suite d’entrainements numériques proposera une expérience ludique aux utilisateurs, conçue pour améliorer les compétences cognitives.



Stratégies préventives : évaluation et réduction du risque de chute

Des recherches récentes ont montré que la perte auditive entraîne un risque de chute jusqu’à trois fois plus élevé. L’objectif de Sonova Audiological Care est donc de sensibiliser, de fournir des conseils sur les facteurs de risque courants (y compris la perte auditive), et d’informer sur les stratégies préventives comme le test fonctionnel, l’activité physique régulière, ainsi que les exercices multimodaux comme moyens efficaces de soutenir un vieillissement en bonne santé et de réduire le risque de chute. De plus, l’entreprise Audiological Care de Sonova est en train d’introduire des évaluations du risque de chute pour éduquer les patients sur les facteurs de risque qui leur sont spécifiques concernant les chutes. L’évaluation est réalisée à l’aide de capteurs créés par un tiers et portés sur le corps. Le résultat est utilisé pour formuler des recommandations personnalisées s’il y a lieu.