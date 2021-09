Stéphane Cros nommé nouveau directeur des ventes de GN Hearing France

Détails Publié le mercredi 29 septembre 2021 12:24

nomination



Stéphane Cros, le nouveau directeur des ventes de GN Hearing France.

Stéphane Cros, fort de vingt-cinq années d’expérience dans le domaine médical (diagnostic in vitro, chirurgie orthopédique et arthroscopique…) devient le nouveau directeur des ventes de GN Hearing France.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Stéphane Cros au poste de directeur des ventes GN Hearing France. En intégrant notre équipe, il va contribuer, sans conteste, à notre dynamique déjà positive. Nous partageons en outre avec Stéphane une vision commune, celle de placer nos partenaires audioprothésistes et leurs clients au coeur de nos activités. Nous nous réjouissons de son arrivée et sommes convaincus, de par son expérience, qu’il saura relever les défi s d’un secteur de l’audition en pleine mutation. Avec Paul-Michel Vahanian au poste de Directeur Marketing, l’arrivée de Stéphane renforce encore nos ambitions d’être votre partenaire de choix, aujourd’hui et pour les années à venir », indique Xavier Temmos, Directeur Général, GN Hearing France.

« Au-delà de l’apport évident dans le maintien du lien social des personnes présentant un déficit auditif, l’audiologie est un savant combiné de connaissances médicales et physiologiques, de compétences techniques, le tout mâtiné du savoir-faire personnel de l’audioprothésiste. Et c’est cette alchimie qui m’a interpellé et fait rejoindre GN Hearing », a déclaré Stéphane Cros.