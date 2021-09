Signia souhaite « ouvrir une nouvelle page de l’audiologie » avec AX

Détails Publié le lundi 27 septembre 2021 16:03

nouveauté



Mikael Menard présente les performances de la nouvelle plateforme AX de Signia.

Le fabricant Signia a dévoilé sa nouvelle plateforme AX lors d’un évènement live diffusé depuis la Philarmonie de Paris et présenté par le journaliste, Stéphane Jobert.

« Nous avons gagné six pourcents de part de marché au cours de ces six derniers mois et sorti six nouveaux appareils en l’espace de neuf mois », a tout d’abord déclaré Sylvain Rigouleau, le directeur des ventes. « Avec notre plateforme AX, nous ouvrons une nouvelle page de l’audiologie. »

« Notre nouveau processeur dispos de plus de transistors et donc de plus de puissance de calcul mais consomment moins », explique Mikael Ménard, docteur en acoustique chez Signia. « Les deux unités de traitement possèdent chacune quarante-huit canaux et les deux aides auditives de quatre microphones au total. La dynamique du signal sonore a été augmentée pour atteindre 117dB. Notre nouvelle plateforme AX est en accord avec le fonctionnement du cerveau et apporte une compréhension de parole améliorée, pour un environnement mieux rendu et naturel. » Des modèles à pile sont prévus pour les prochains mois, tous comme le modèle Insio Charge&Go AX (intra-auriculaires), qui doit sortir en France avant la fin de l’année. Des formations en ligne, pour apprendre le fonctionnement et les réglages de la plateforme AX, ainsi que de ces produits et chargeurs (présenté par Mikael Ménard) débuteront dès le 18 octobre prochain.