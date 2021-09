L'OMS lance un guide et des webianires pour les programmes de dépistage auditif

Détails Publié le vendredi 24 septembre 2021 12:29

dépistage auditif







La justification du dépistage auditif tout au long de la vie est décrite dans le tout premier rapport mondial sur l’audition de l’OMS.

Le rapport montre que l'augmentation de la couverture du dépistage auditif et de l'intervention précoce au cours des dix prochaines années nécessite un investissement annuel supplémentaire par habitant de 1,33 $. Le gain sanitaire qui en résulterait au cours de cette période permettrait d'éviter près de 130 millions d'AVCI (années de vie corrigées de l'incapacité), profiterait à 1,4 milliard de personnes et rapporterait près de 16 $ pour chaque dollar investi. Le rapport mondial sur l'audition recommande aux États Membres de l'OMS de prendre d'urgence des mesures politiques fondées sur des données probantes pour prévenir, dépister et réhabiliter la déficience auditive.

Pour apporter un soutien technique aux États Membres dans la mise en œuvre de la recommandation du rapport mondial sur l'audition, l'OMS a élaboré le manuel HEARING screening : considerations for implementation (dépistage de l'audition : considérations pour les recommandations). Ce manuel fournit les conseils techniques nécessaires à la mise en place de programmes de dépistage auditif fondés sur des données probantes, facilitant l'identification précoce et les interventions visant à traiter la perte auditive et les maladies de l'oreille connexes dans les groupes cibles.

L'objectif de ce manuel est de fournir des conseils sur la façon d'entreprendre :

Un dépistage auditif chez les nouveau-nés et les nourrissons.

Le dépistage auditif en milieu scolaire

Un dépistage auditif chez les personnes âgées



Le lancement de ce guide sera accompagné d'une série de webinaires axés sur les groupes cibles individuels et d'un appel à l'action, accueillant les propositions des acteurs étatiques, y compris les partenaires et les parties prenantes, pour une mise en œuvre holistique et durable du dépistage auditif dans la population cible de leur pays.



Les prochains webinaires se dérouleront le :

- 6 octobre 2021 à 8h et 17h et se portera sur : « le focus sur le dépistage auditif : considérations pour la mise en œuvre d'orientations sur le dépistage auditif des nouveau-nés ».

- 27 octobre 2021 à 8h et 17h et traitera du « focus sur le dépistage auditif : considérations pour l'orientation de la mise en œuvre du dépistage auditif chez les enfants scolarisés ».

- Le 17 novembre 2021 toujours à 8h et 17h et portera sur le : « focus sur le dépistage auditif : considérations pour la mise en œuvre d'orientations sur le dépistage auditif pour les personnes âgées ».