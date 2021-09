Benoît Jaubert devient le nouveau DG du groupement Optic 2000

Détails Publié le jeudi 23 septembre 2021 09:30

De G à D : Benoît Jaubert et Olivier Padieu.

Benoît Jaubert est un spécialiste du commerce de détail et un expert des problématiques de croissance interne et externe et rompu au développement d’offres et de services innovants.

« Je suis enthousiaste de rejoindre le Groupement Optic 2ooo dans un moment clé de son évolution. Ma priorité est de m’appuyer sur mon expérience dans un secteur compétitif avec un réseau très puissant afin d’accélérer la croissance des enseignes du Groupement Optic 2ooo », a indiqué Benoît Jaubert, le nouveau directeur général du groupement Optic 2ooo. Il aura plusieurs enjeux majeurs : celui de consolider le leadership des enseignes, de gagner des parts de marché, d’accélérer la digitalisation, de déployer des services différenciant et de développer l’audioprothèse comme un véhicule de croissance à long terme. « Nos enseignes doivent rester au cœur de la vie des Français dans un marché qui se transforme. Benoît Jaubert les accompagnera dans leurs stratégies de croissance, d’innovation et de digitalisation », a déclaré Olivier Padieu, le président du Groupement Optic 2ooo.



Avant de rejoindre le Groupement Optic 2ooo (Optic 2ooo, Lissac, Gadol-Audio 2000) en septembre 2021 en tant que Directeur Général, Benoît Jaubert assurait la fonction de Directeur Commercial de Fnac-Darty depuis mars 2021 où il était en charge de l’élaboration et du pilotage de l’offre produits, des activités cuisine, seconde vie, de la Régie et du Trade de Fnac Darty.

Diplômé de l’ESSEC, il a débuté sa carrière lors du lancement d’Eurostar en tant que Directeur de la Distribution de 1992 à 1996, avant de rejoindre France Télécom Multimédia comme Directeur des Opérations de 1996 à 1998. En 1998, Benoît Jaubert intègre le Groupe Darty au sein de la Direction du Développement où il occupera successivement un poste aux directions opérationnelles avant de diriger la filiale Darty Espagne. En 2013, il est nommé Directeur Commercial de Darty France puis en juin 2016 Directeur Général de Darty. Lors du rapprochement de la Fnac et de Darty, il devient le Directeur Exploitation en charge des activités magasins intégrés et franchisés, Business to Business, Cuisine et la supervision des activités Fnac Suisse.