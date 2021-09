Sylvain Ridoux élu nouveau président d’Entendre

Détails Publié le mercredi 22 septembre 2021 14:31

Cet audioprothésiste indépendant depuis 21 ans, installé à Amiens a rejoint Entendre en 2006 et est membre du Conseil d’Administration depuis plus de 12 ans. Il était auparavant le vice-président du réseau Entendre.

Dans un message adressé à tous les administrateurs et adhérents du réseau, lors de l’Assemblée Générale GIPA2 / ENTENDRE le 20 septembre dernier, Laurent Piron, devenu grand-père depuis quelques mois, a fait le choix de ne pas renouveler son mandat de Président.



« Après plus de 15 ans au conseil d’administration et après la présidence du groupement, il est temps pour moi de laisser ma place. J’ai eu la chance de connaître trois présidents pendant cette période : Pascal Bouroukhoff, Romain Tudual et enfin Jean-Robert Fiolleau. Devenir président d’une coopérative, c’est être le représentant et l’image des adhérents, mais c’est aussi une approche holistique de la profession et de la coopérative[…] Mon souhait est de transmettre à quelqu’un le soin de poursuivre une action qui anime notre réseau tout en fédérant et en protégeant les valeurs de notre coopérative. Cela restera une expérience qui marquera ma vie professionnelle », a déclaré dans un message, Laurent Piron.