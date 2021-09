Snitem : la 7e Journée start-up innovantes du DM se tiendra lieu le 10 mai 2022

Détails Publié le mercredi 22 septembre 2021 12:21

évènement







La 7e Journée start-up innovantes du dispositif médical, organisée par le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem), aura lieu le 10 mai 2022, à la Cité des Sciences dans le 19e arrondissement de Paris. Les start-up souhaitant participer à ce concours peuvent envoyer dès à présent leurs candidatures et auront jusqu’au 31 décembre 2021 (date butoir à laquelle la candidature doit être parvenue).

L’Evènement consiste en une journée d’échange et d’information, ouverte à l’ensemble des start-up des Medtech et de leur écosystème et axée sur le parcours d’une start-up et ses nombreux défis à surmonter (comme les enjeux réglementaires, d’accès au marché, de financement, ou encore les enjeux quant à l’accès à l’international). Outre les échanges et le networking, l’objectif de l’évènement est de valoriser une douzaine d’entre elles dont les concepts ou produits auront été jugés comme étant les plus innovants. Les start-ups ainsi sélectionnées disposeront d’un stand dans l’espace innovation de la journée et pourront s’exprimer à l’occasion d’un pitch au sein du programme de la journée, et bénéficieront d’une visibilité, sur les supports associés du concours.

Le règlement de cet évènement et les dossiers de candidature sont consultables et téléchargeables.