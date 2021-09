Phonak présente ActiveVent, le premier écouteur déporté intelligent

Détails Publié le mardi 21 septembre 2021 16:02

nouveauté produit



ActiveVent de Phonak, le premier écouteur déporté intelligent.

Dans une présentation live qui s’est déroulée le 21 septembre 2021, le fabricant Phonak a dévoilé ses toutes dernières innovations : les Phonak Cros P, la mise à jour de myPhonak 4.0.4 et surtout ActiveVent, le premier évent mécaniquement variable qui peut passer de la position ouverte ou fermée en fonction des besoins de l’utilisateur.

« ActiveVent est le premier écouteur déporté intelligent », explique Christian Canépa le directeur des ventes de Phonak. « Il s’agit d’un évent mécaniquement variable en titane qui peut être ouvert ou fermé en fonction de l’environnement et du signal sonore, et du paramétrage que l'audioprothésiste aura choisi dans les programmes », révèle Amélien Debes, le directeur support clients. Le patient ne peut ouvrir ou fermer lui-même l'ActiveVent (disponible avec un seul niveau de puissance, à savoir M).



« Cette innovation est conseillée pour les pertes légères avec bonne conservation des graves (petite presbyacousie) mais est contre-indiquée pour les personnes avec des acouphènes, une hyperacousie, une phonophobie (type III), avec des antécédents d’excès de cérumen ou d’humidité, d’anatomie du conduit auditif empêchant de réaliser une empreinte. ActiveVent n’a pas été validé pour les moins de 18 ans, est déconseillé pour les patients avec des problèmes dextérité et est incompatible avec la formule de présélection DSL. » Selon une étude (que Phonak publiera très prochainement sur son site, ActiveVent permettrait une amélioration moyenne de 10% de la compréhension vocale dans le bruit. La durée de vie moyenne du produit est d’environ six mois. Il est compatible avec tous les niveaux de performances (90, 70 et 50). De plus, l’ouverture et la fermeture provoque un petit clic plus ou moins perceptible qui peut déranger les utilisateurs. La mise à jour du microprogramme est prévue pour octobre 2021.



Il existe deux options de couplage acoustique uniques pour ActiveVent :

- SlimTip Universel : fabriqué en silicone, disponibles dans quatre formes, démonstration des avantages, embout temporaire

- SlimTip Titanium : titane de qualité médicale, sur-mesure, performances auditives optimales.



Phonak Cros P est la quatrième génération d’appareils Cros pour les surdités unilatérales. « Cet appareil possède une autonomie de 12,5 h et toute la technologie de Paradise (StereoZoom, AutoSense OS 4.0, RogerDirect, PDA 2.0 (algorithme de traitement), directivité à capteur de mouvements, réduction dynamique du bruit, renforcement de la parole, contrôle tactile, appel mains-libres) ainsi qu’une connectivité Bluetooth 2,4 GHz », explique Pierre Macarian, audioprothésiste et chargé de la formation chez Phonak.

La gamme dispose de deux modèles (disponibles dès décembre 2021): P-13 et PR. Tous deux disposent du même matériel, des mêmes coloris (la couleur santal devrait faire son apparition en décembre 2021) et des mêmes options de charge qu’Audéo Paradise. La compatibilité avec myphonak devrait arriver en 2022, en revanche il n'y aura pas rétrocompatibilité avec Naida P et Marvel.



La mise à jour de myPhonak 4.0.4 offre désormais une personnalisation du contrôle tactile (sensibilité : ferme, moyenne et faible) et propose une fonction rappel de nettoyage (pour tous les patients mais surtout pour les porteurs d’Active Vent).

Enfin, Phonak Target a également été mis à jour (version 7.1.9) et des sessions de formation pour aborder toutes ces nouveautés sont également prévues au programme.





Lucile Perreau