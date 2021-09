Sonup, la start-up qui veut révolutionner le dépistage auditif

Détails Publié le mardi 21 septembre 2021 11:54

innovation



Évaluation auditive en magasin d’optique via l'application Sonup sur tablette.

Sonup, une start-up montpelliéraine a développé une application innovante d’évaluation auditive, et mettant en synergie les opticiens, pharmaciens et audioprothésistes.

Créée fin 2019 à l’initiative de Maxime Balcon, audioprothésiste de formation et entrepreneur, la start-up incubée au Business & Innovation Centre de Montpellier, développe des solutions pour évaluer les troubles auditifs, du plus simple au plus complexe. Pour donner vie à son projet, le jeune audioprothésiste Montpelliérain s’est entouré d’autres experts de l’audition, notamment un professeur ORL et des docteurs en neurosciences.

L’entreprise a ainsi créé la première application auditive normée qui permet, via un casque Bluetooth calibré, couplé à une tablette, de détecter en moins de trois minutes les malentendants appareillables. Le dispositif est déployé chez des opticiens et pharmaciens partenaires, avec pour objectif de démocratiser le dépistage auditif. Ces professionnels de santé peuvent ainsi proposer un nouveau service gratuit à leur clientèle, et développer une synergie inédite avec des audioprothésistes partenaires.

Lorsqu’une perte auditive est identifiée, les patients sont accompagnés par le service patient Sonup dans les premières étapes de leur parcours de soin et notamment dans leur prise de rendez-vous avec un audioprothésiste partenaire, qui pourra confirmer les résultats et assurer le suivi de l’appareillage.

Forte de plusieurs dizaines de partenariats signés avec des opticiens et pharmaciens depuis le lancement commercial de sa solution, en mars 2021, la start-up entend étendre son maillage territorial de professionnels partenaires pour atteindre 300 partenaires d’ici la fin de l’année et se fixe un objectif de CA de 1,5 M€ en 2022. D’autres projets sont également en préparation, Sonup a notamment reçu une enveloppe de 80 000 € de Créalia Occitanie pour le développement d’un dispositif de diagnostic à l’usage des ORL.