Med-El propose en exclusivité la plateforme Meludia à ses utilisateurs d’implants pour améliorer leur expérience auditive et musicale

Détails Publié le jeudi 16 septembre 2021 12:15

Exercices Auditifs



Le logiciel d'entraînement cognitif basé sur la musique Meludia.

Le fabricant autrichien Med-El s’est associé à Meludia, le pionnier de l'entraînement cognitif basé sur la musique, afin de proposer des exercices auditifs pédagogiques axés sur la musique. Après des années de développement et d’adaptation, les utilisateurs d'implants auditifs Med-El ont désormais un accès exclusif à cette plateforme.

Meludia est le créateur d'une méthode musicale et d'une nouvelle génération d'outils numériques interactifs qui permettent le développement autonome des capacités cognitives liées à l'audition et à la perception de la musique. Basée sur l'écoute musicale, la méthode Meludia est une approche cognitive, émotionnelle et orientée sur la parole pour l'éducation musicale qui est désormais également utilisée pour la réhabilitation de la perte auditive. Ce logiciel est disponible sur la plateforme myMED-EL, et fournit une formation musicale structurée et guidée, destinée aux enfants et adultes musicalement expérimentés (ou non).



Conçu pour permettre à quiconque de réussir, ce programme offre de nombreux avantages : il est actuellement disponible dans 18 langues différentes et peut être utilisé dans le monde entier ; il est facilement accessible et pratique à utiliser car il permet à chacun de l’utiliser quand il le souhaite ou quand il le peut ; et parce qu'il s'agit d'un outil de formation musicale complet, il donne aux utilisateurs Med-El la possibilité de travailler sur des objectifs individuels, quelles que soient leurs capacités actuelles. « Nous pensons que Meludia sera extrêmement bénéfique pour nos utilisateurs, et nous espérons que notre nouveau partenariat se traduira par la création d'un programme de réhabilitation auditive ludique, autonome et accessible à tous. De plus, en stimulant les compétences cognitives associées à leur audition, nos utilisateurs retireront encore plus de bénéfices de nos produits de haute technologie », a déclaré Ingeborg Hochmair-Desoyer, co-fondatrice et PDG de Med-El.



Meludia a été utilisé par des personnes malentendantes pour la première fois en 2015 par des médecins ORL en France. Une première étude scientifique a été menée entre 2016 et 2018 par le Dr Charles Limb, neurochirurgien à l'Université de Californie à San Francisco (UCSF). Cette étude a révélé une légère amélioration du pitch (hauteur) et du timbre chez les utilisateurs d'implants cochléaires et les personnes normo-entendantes après seulement 1 mois de pratique.