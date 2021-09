EUHA 2021 : Rayovac présente sa nouvelle technologie « Sound Fusion »

Détails Publié le jeudi 16 septembre 2021 10:53

technologie



La nouvelle technologie « Sound Fusion » de Rayovac présentée lors de l'EUHA 2021.

Corinne Couté ©

Au cours de l’EUHA 2021 qui se déroule à Hanovre en Allemagne, le fabricant de piles auditives, Rayovac, a annoncé le lancement de sa nouvelle technologie « Sound Fusion » en milieu d’année 2022, qui offrira une plus grande autonomie et de meilleures performances.

« L'ajout de la technologie Sound Fusion fera des piles auditives Rayovac les plus puissantes à ce jour. Avec plus d'autonomie, plus d'heures d’utilisation du sans fil et des performances plus constantes, les clients auront l'assurance qu'aucune pile auditive ne dure plus longtemps », révèle Rayovac. Les visiteurs présents lors du congrès international peuvent se rendre au stand de la marque pour faire partie des premiers à découvrir cette innovation. Il sera également dévoilé lors de l’événement virtuel Rayovac Live 2021 pour ceux qui ne peuvent pas assister au congrès en personne.



La nouvelle technologie Sound Fusion pour les produits de la marque Rayovac comprend une fusion hautement conductrice, un nouveau processus de fabrication et une puissance universelle accrue. « La fusion hautement conductrice est une amélioration du réseau de polymères à l'intérieur de chaque batterie, permettant une meilleure connectivité de la cathode et donnant aux ingrédients actifs plus d'espace pour stimuler les performances. Le nouveau processus de fabrication utilisé dans la technologie Sound Fusion améliore l'efficacité de la réaction de l'anode, fournit une puissance encore plus universelle et offre d'excellentes performances dans une large gamme de températures », indique le fabricant.