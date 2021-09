Le marché Américain reprend du poil de la bête

Détails Publié le lundi 13 septembre 2021 12:12

Chiffres







Comme sur les marchés européens, notamment Français mais aussi Irlandais et Britannique, le secteur des aides auditives aux Etats-Unis repart en forte hausse (+ 61,6% sur le premier semestre 2021, par rapport à celui de 2020, et de + 13,5% par rapport à 2019).

Les chiffres de l’association américaine des industries de l’audition (HIA) relayés par The Hearing Review montrent une bonne reprise au cours du premier trimestre 2021 (les ventes totales d'aides auditives ont augmenté de 8,0 %), puis une fulgurante augmentation de 185,3 % au deuxième trimestre (par rapport à la baisse de 58,6 % sur cette même période en 2020). Le département américain des Anciens Combattants (VA : Veteran Affairs) qui a énormément souffert de la pandémie (-34,5 % au troisième trimestre 2020 et -14,7 % au quatrième trimestre), et qui a eu du mal à se relever (-7,1 % au premier trimestre 2021) a subitement augmenté de 522,1 % au deuxième trimestre, dépassant même les ventes de 2019 (+3,3 %).

Concernant les ventes d'appareils auditifs dans les entreprises privées et commerciales (y compris les grandes surfaces) ont été plus résistantes par rapport au département américain des Anciens Combattants. Les ventes d'appareils auditifs ont respectivement augmenté de 11,5 % et 156,3 % au cours des deux premiers trimestres de 2021 par rapport à l’année précédente, et de 12,4 % et 21,8 % par rapport à 2019.