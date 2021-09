Audition Santé recrute 20 audioprothésistes dont 10 en région parisienne

Détails Publié le vendredi 10 septembre 2021 17:32

Surtitre







Audition Santé est actuellement en pleine expansion et prévoit d’ouvrir de nombreux centres d’ici à 2022. Dans cette optique, l’enseigne recrute activement vingt audioprothésistes aux quatre coins de l’Hexagone, dont dix dans la région de la capitale.

« Jeune, dynamique et ambitieuse, AuditionSanté entre aujourd’hui dans une phase de forte accélération du développement de son réseau, initiative soutenue par notre groupe. Nous prévoyons l’ouverture de nombreux laboratoires en 2021 et 2022 », précise l’enseigne. « Pour accompagner cette phase d’expansion, nous renforçons nos équipes et recrutons dès à présent 20 audioprothésistes partout en France dont 10 sur la région parisienne, pour soutenir notre volonté de devenir rapidement un acteur majeur du marché parisien. »

L’objectif à court terme est de renforcer la médicalisation de ses soins et d’aller au-delà de la perte auditive pour continuer à apporter une qualité de service toujours plus importante.

Éric Bizaguet, accompagné de ses équipes d’audioprothésistes, a notamment décidé de rejoindre l’enseigne avec ses laboratoires.