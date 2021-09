JNA : 6e édition de la campagne nationale de la Santé Auditive au Travail

Détails Publié le vendredi 10 septembre 2021 15:36

santé auditive







Du 11 au 15 octobre 2021 et pour la sixième année consécutive, les experts de l’Association JNA invitent les acteurs de l’entreprise à développer une nouvelle approche bruit santé, afin de tout mettre en œuvre pour éviter toute souffrance physique et mentale liée au bruit au travail.

« L’entreprise doit considérer le bruit comme un élément toxique et de ce fait, l’intégrer parmi les priorités stratégiques en l’instituant dans ses valeurs éthiques. Par cette prise de décision politique, il sera alors possible de dépasser l’ensemble des idées reçues véritables « plafond de verre » touchant à la fois la santé des collaborateurs et celle de l’entreprise », révèle l’association. « Les questions de l’audition sont par trop cloisonnées dans le champ de la santé au travail, de la sécurité au travail, de la mission handicap. Deux raisons principales à cela : la politique de santé publique dite « curative » impliquant une approche santé au travail reposant sur la « sinistralité », indicateur faillible. Les vertus d’un travail en milieu sonore calme sont ignorées. Il nous faut développer des espaces de travail respectueux des équilibres physiologiques de l’oreille et pour cela réduire l’action du perturbateur bruit dans tous les secteurs d’activité. »

Pour la JNA, l’audition est une problématique qui doit être prise à bras-le-corps dans le cadre des enjeux RH (maintien des jeunes arrivants, maintien des potentiels, vieillissement dans l’entreprise) ; managériaux (santé, performance, qualité de la relation au sein de l’équipe) ; RSE (répondre aux engagements fondateurs de la loi de santé, aux engagements des ODD (Objectifs de développement durable) et favoriser l’émergence de l’entreprise durable (valeur du capital humain) ; santé au travail (repérage généralisé dans le suivi avec questionnement de l’audition parmi les déterminants de santé) ; sécurité au travail (port effectif par une approche gains forme et santé au-delà de la contrainte).



Lors de la conférence de presse du jeudi 7 octobre 2021, l’association présentera le nouveau baromètre Ifop –JNA « Bruit et santé auditive –les résistances au changement ». Cette présentation se poursuivra par une table ronde lors de laquelle la JNA présentera son analyse des freins macro et micro-économiques ainsi que les gains de progression pour mieux atteindre les objectifs de développement durable, mouvement porté par les Nations Unies.