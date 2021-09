« Les Libéraux de Santé », une nouvelle structure interprofessionnelle fondée avec 11 syndicats dont le SDA

Détails Publié le jeudi 9 septembre 2021 14:42

Les Libéraux de Santé, une nouvelle structure interprofessionnelle fondée avec onze syndicats représentatifs de professionnels de santé dont : le Syndicat Des Audioprothésistes (SDA) et la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO). Son objectif est de réaffirmer les positions volontaristes d’organisations syndicales représentatives qui pèsent et partagent la même vision de la défense de l’exercice libéral.

« Au moment où se dessine une ligne de fracture autour de l’organisation du système de santé sur la place la médecine de ville libérale avec le glissement vers un système hyper administré, la création des Libéraux de Santé engage une recomposition du paysage syndical », a indiqué la FNO. « La constitution des Libéraux de Santé répond aussi à une urgence politique. Le Ségur de la Santé a complètement ignoré les libéraux et la crise sanitaire a démontré les faiblesses de notre système de santé et dégradé les comptes de la Sécurité Sociale. A l’aube des discussions du PLFSS pour 2022, les Libéraux de santé veulent porter une vision commune sur les dossiers transversaux et construire des propositions pragmatiques pour répondre aux grands enjeux de santé publique. »

Cette nouvelle intersyndicale se compose de 11 syndicats représentatifs des professionnels de santé, avec un conseil de présidents de chaque organisation :

Les CDF (chirurgiens-dentistes) avec comme président : Thierry Soulie

La CSMF (médecins) avec comme président :Jean-Paul Ortiz

La FFMKR (masseurs-kinésithérapeutes) avec comme président : Sébastien Guerard

La FNI (infirmiers) avec comme président : Daniel Guillerm

Le SDA (audioprothésistes) avec comme président : Luis Godinho

La FNO (orthophonistes) avec comme présidente : Anne Dehetre

La FNP (pédicures-podologues) avec comme président : Jean-Loup Lafeuillade

La FSPF (pharmaciens) avec comme président : Philippe Besset

Le SDB (biologistes médicaux) avec comme président : François Blanchecotte

Le SML (médecins) avec comme président : Philippe Vermesch

Et le SNAO (orthoptistes) avec comme présidente : Mélanie Ordines

« Ensemble, nous portons des valeurs professionnelles d’indépendance et de liberté d’exercice, de responsabilité, de solidarité et d’attachement au système conventionnel avec l’Assurance maladie. La constitution des « Libéraux de Santé » répond en outre à uneexigence de santé publique avec le vieillissement de la population. Le SDA, avec tous les syndicats membres des « Libéraux de Santé », appelle d’ores et déjà à la clarification du rôle des complémentaires santé et à la construction d’un dialogue constructif et équilibré », a commenté le SDA de son côté.

Les principaux dossiers dont les Libéraux de Santé vont s’emparer collectivement sont notamment :

L’organisation de la prise en charge des patients âgés et dépendants dans le cadre de la coordination des soins à travers les équipes de soins coordonnées autour du patient (Escape)

La reprise en main du périmètre des métiers et de la formation initiale

L’avenir de la formation professionnelle continue et la certification périodique

Le financement des soins de ville et la réforme de l’Ondam

Le rééquilibrage des relations avec l’assurance maladie dans le cadre conventionnel

La clarification du rôle des complémentaires santé et la construction d’un dialogue constructif et équilibré.

Le déploiement d’une santé numérique maîtrisée et à visage humain.