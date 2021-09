La 24e édition des Assises d’ORL programmée et annoncée

Détails Publié le mercredi 8 septembre 2021 11:08

Les 24e Assises d'orl auront donc lieu du 31 mars au 2 avril 2022 à Nice. Le comité d’organisation a dévoilé le programme (prévisionnel) de cette édition, qui se déroulera sans la présence du fondateur de l’évènement, le docteur Bertrand Geoffray, décédé quelques semaines auparavant.

En 2022, les Assises d’Audioprothèse et d'Audiologie se dérouleront sur deux salles en parallèle, avec un vaste programme de vingt ateliers d’une durée d’une heure, ainsi que d’un cours intensif (de l’appareillage auditif conventionnel à l’implant cochléaire chez l’adulte : une prise en charge multidisciplinaire et multimodale). Les masterclass traiteront notamment de : l’otite séromuqueuse à l’otite chronique et des avancées technologiques au service de la chirurgie otologique.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.