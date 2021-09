Pour la rentrée, Bernafon fait le plein de nouveautés

Détails Publié le mardi 7 septembre 2021 15:31

produit







Le fabricant Suisse Bernafon a présenté, dans une vidéo mettant en scène son équipe française, sa dernière innovation : Music Expérience, une fonctionnalité qui améliore l’écoute de la musique en direct ou en streaming et quel que soit le style.

Pionnier du traitement de la musique par des aides auditives, déjà prouvé avec Viron et son programme Music Live, Bernafon, lance le 7 septembre 2021, le programme « Music Experience » sur ses aides auditives Alpha. « Fidèle à la mission de percevoir les meilleurs sons dans chaque situation, Alpha capte l‘émotion qui sort de chaque note, de chaque style de musique. Sur une valse ou des notes de jazz, avec Alpha, le plaisir pur que procure l’écoute de la musique, tient à un simple changement de programme », précise le fabricant.



Le nouveau Charger Plus portable est équipé d’une batterie externe (qui fournit trois cycles de charge complets et se recharge en quatre heures) et d’un couvercle qui permet de maintenir les aides auditives de façon sécurisée lors d’un déplacement.



Le nouvel Assistant d’adaptation facilite les réglages fins dans le logiciel d’adaptation Oasisnxt. Pour un résultat optimal, les ajustements du gain et des fonctionnalités sont suggérés d’après un ensemble prédéfini d’entrées d’utilisateurs finaux dans le cadre de situations d’écoute particulières.

De plus, l’Adaptation à distance Bernafon (Remote Fitting) permet désormais de réaliser une audiométrie in situ. Une nouvelle fonction de mesure du niveau de bruit de fond contrôle les bruits gênants à l’endroit où se trouve le patient pour garantir des seuils d’audiométrie in situ valides.



Pour accompagner ce lancement en grandes pompes, Bernafon propose également une PLV « Music », avec de nouvelles séries de stickers et de cubes.



Lucile Perreau