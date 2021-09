La fondation Hear the World de Sonova propose un financement pour des initiatives auditives au profit d'enfants défavorisés

Détails Publié le lundi 6 septembre 2021 16:25

Tout au long du mois de septembre 2021, la fondation « Hear the World » de Sonova accepte les demandes de financement émanant d'organisations venant en aide aux personnes dans le besoin et souffrant d'une perte auditive.

La fondation Hear the World a été créée par le groupe Sonova en 2006 pour soutenir des projets dans le monde entier, afin de permettre aux enfants malentendants de se développer de manière appropriée à leur âge. La fondation se concentre sur des projets dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui permettent aux enfants malentendants d'accéder à des soins audiologiques. À cette fin, la fondation suisse à but non lucratif fournit des fonds, des technologies auditives ainsi qu'une expertise sur place pour former des professionnels locaux. L'expertise est apportée par les employés du groupe Sonova qui travaillent bénévolement pour la fondation.

Cette dernière a annoncé qu'elle recevrait les demandes de soutien jusqu'au 30 septembre et peut offrir une aide sous forme de ressources financières, de solutions auditives issues du portefeuille de produits Sonova (aides auditives, implants cochléaires, systèmes de microphones sans fil), d'équipements de diagnostic et d'expertise audiologique.



La fondation soutient des programmes et des initiatives qui :

Travaillent à l'amélioration des soins auditifs pour les enfants des communautés mal desservies ;

Disposent d'un cadre de programme holistique et mettent l'accent sur le renforcement des capacités locales ;

Utilisent des moyens fondés sur des preuves pour atteindre les résultats spécifiés en matière de santé auditive et font preuve de volonté et de capacités pour participer au suivi et à l'évaluation ;

Suivre une approche inclusive.