Le groupe Afflelou nommé comme « locomotive de la croissance économique en France » selon Forbes

Détails Publié le lundi 6 septembre 2021 15:02

Le classement de la deuxième édition des « nouveaux conquérants de l’économie » de l’institut Choiseul, répertorie les cent-cinquante entreprises françaises les plus dynamiques, avec un chiffre d’affaires compris entre deux cent cinquante millions et quatre milliards d’euros.

Les enseignes Alain Afflelou et Alain Afflelou Acousticien ont été désignées dans la catégorie « locomotives de la croissance économique en France », qui sélectionne les entreprises générant des chiffres d’affaires inférieurs à quatre milliards, et mêlant la flexibilité des PME à la force d’investissement des grandes entreprises. « Ces conquérantes sont dotées d’une vision de long terme et entraînent l’économie française dans leur sillon vers une croissance pérenne », précise le classement.

Le Groupe Afflelou est par ailleurs, le seul représentant du secteur de l'optique et de l'audition dans ledit classement.