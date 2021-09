Widex France déménage et pose ses valises en plein cœur de Paris

Détails Publié le vendredi 3 septembre 2021 10:43

Bienvenue à Paris







Le fabricant a annoncé, le 6 septembre 2021, le déménagement de son siège le 15 septembre prochain pour s’installer dans l’espace Newtown Square, situé Boulevard du Montparnasse, à côté du fameux restaurant La Rotonde et de la célèbre tour.

« Ce déménagement est l’aboutissement d’une transformation que Widex France a initiée depuis maintenant 20 mois avec la mise en place de nouveaux outils informatiques, la consolidation de nos opérations sur des pôles européens d’excellence, le déploiement d’un nouveau portefeuille produits avec notamment la plateforme Moment, et enfin la dimension commerciale que nous avons dynamisée », a indiqué Widex. « Cette transformation de fond a pour objectif de solidifier notre structure. Nous souhaitons, avec ce déménagement sur Paris et la mise en place de nouveaux process et nouveaux services, être plus attractifs et mieux répondre à vos attentes en termes d’expérience et d’accompagnement. »



L’adresse pour les réparations et retours produits :

c/o UPS SCS France, Bâtiment A

ZA des Guépelles

95470 Saint-Witz