Humans Matter acquiert Profonia et s’engage pour améliorer la santé auditive des seniors

e-santé

Déjà acteur de la santé auprès des orthophonistes et des ORL avec ses solutions telles que Happyneuron, Humans Matter une entreprise internationale de design cognitif, s’attaque désormais à la presbyacousie, et souhaite apporter son expertise cognitive pour répondre à un véritable problème sanitaire qui touche 10% des Français.

Avec l’acquisition de Profonia, elle s’ouvre à la communauté des audioprothésistes, maillon essentiel de la prise en charge de la presbyacousie. Profonia est une jeune start-up née en 2017, filiale d’eROCCA, société privée de la e-santé depuis plus de 10 ans, et basée en région grenobloise. L’application offre un dépistage auditif précoce qui permet de détecter les débuts de diminution du capital auditif, ainsi des exercices d'entraînement qui améliorent la compréhension dans les conversations et qui retardent la dégénérescence cérébrale liée à la perte auditive. « L’acquisition de Profonia nous permet de nous ouvrir vers une nouvelle aire thérapeutique qui est celle de l’audition et d’apporter une solution complète pour les audioprothésistes et les seniors souffrant de presbyacousie. Alors que nous assistons à un vieillissement de la population, ce problème sanitaire nécessite une nouvelle approche thérapeutique. En effet, entre deux oreilles, il y a un cerveau que nous devons stimuler au même titre que notre audition pour contribuer de façon positive à la qualité de vie des malentendants » déclare Olivier Fronty, le PDG d’Humans Matter. « En rejoignant une entreprise solide et experte dans le développement cognitif, nous allons multiplier notre potentiel pour impacter fortement et durablement la santé auditive, par la détection, l’accompagnement et l’entraînement des malentendants. Cette intégration ouvre également des perspectives de déploiements pour d’autres pathologies, sur d’autres parcours de soins, en France et à l’international » Christophe Lataste, Directeur Général de Profonia.



L’application MyProfonia permet :

• Un dépistage auditif précoce qui permet de détecter les débuts de diminution du capital auditif. Il est possible de réaliser un test auditif en quelques minutes. Fiables, les résultats de ce test permettent de diriger le patient vers le bon professionnel et vers le bon traitement, en fonction du degré de perte d’audition. Pour aller dans ce sens, des bornes de test d’audition sont en cours de déploiement pour orienter les personnes souffrant d’une perte auditive vers les professionnels de santé.

• Des exercices d'entraînement qui améliorent la compréhension dans les conversations et qui retardent la dégénérescence cérébrale liée à la perte auditive. L’appareillage n’est pas une fin en soi, il faut aussi s’entraîner pour améliorer la compréhension. C’est tout l’objectif de ces exercices, s’appuyer sur la plasticité cérébrale pour recréer les connexions neuronales afin d’améliorer le traitement des sons lors des conversations, notamment dans le bruit.



« Ainsi nous réunissons tous les ingrédients pour adresser l’aire thérapeutique de l'audition, de l'enfant à la personne âgée, de l'implant cochléaire aux aides auditives, des surdités périphériques aux surdités centrales. Humans Matter entend ainsi favoriser l'interdisciplinarité particulièrement encouragée par les ORL pour le bien-être auditif des patients, avec des thérapies digitales dédiées à l'audition », commente Didier Ghenassia, Directeur Général Happyneuron.



Profonia Pro, dédiée aux professionnels de l’audition, permet d’améliorer l’accompagnement des personnes malentendantes. Avec l’application web, intuitive, les audioprothésistes bénéficient d’un outil de suivi permanent grâce au cahier de liaison, à l’agenda des activités et aux alertes consultables à tout moment. Ils ont également accès aux résultats de leurs patients afin de personnaliser les exercices de rééducation et d’assurer le bon déroulement de l’appareillage entre les rendez-vous. Par ce recueil d'informations de plus en plus détaillées et pertinentes, le professionnel de santé endosse dès lors une mission plus globale, orientée vers le bien-être général de son patient. En impliquant audioprothésistes et malentendants, Humans Matter, avec cette nouvelle acquisition développe l’agentivité du patient au sein de l’écosystème de santé, en favorisant une approche pluridisciplinaire, grâce au déploiement de thérapies digitales.



Lucile Perreau