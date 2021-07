Des chercheurs américains affirment que le losartan, un médicament contre l'hypertension, préviendrait de la perte auditive due au neurinome acoustique

Détails Publié le mardi 27 juillet 2021 16:36

recherche scientifique







Les résultats publiés dans la revue Science Translational Medicine suggèrent que le losartan, un médicament courant et peu coûteux contre l'hypertension peut jouer un rôle préventif dans la lutte contre les problèmes d'audition et d'équilibre liés au neurinome acoustique.

Le syndrome néoplasique de la neurofibromatose de type 2 (NF2) est caractérisé par la croissance de schwannomes vestibulaires, des tumeurs bénignes qui se développent le long du nerf acoustique et entraînent une perte d'audition. Dans une étude sur un modèle de souris, Limeng Wu et son équipe des scientifiques du Massachusetts General Hospital et du Massachusetts Eye and Ear, ont utilisé le losartan, un médicament antihypertenseur, pour inhiber la signalisation fibrogène et inflammatoire de l'angiotensine. Les résultats ont montré que le traitement a réduit la signalisation inflammatoire et le gonflement, ce qui a permis de prévenir la perte d'audition, tout en augmentant l'apport d'oxygène pour améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Un essai clinique prospectif du losartan chez les patients atteints de schwannomes vestibulaires semble être la prochaine étape de cette étude.