Obligation vaccinale : les audioprothésistes, orthophonistes et étudiants concernés

Détails Publié le mardi 27 juillet 2021 12:36

vaccin covid-19







Adoptée le 25 juillet 2021, la loi qui instaure l’obligation vaccinale et l’extension du pass sanitaire pour les soignants, concerne les professions de santé et un certain nombre de spécialités paramédicales (article 5), dont les audioprothésistes et les orthophonistes. De plus, les étudiants en formation dans le cadre de cette profession sont également concernés par cette obligation, tout comme l’ensemble des personnes en poste dans les mêmes locaux.

Le texte précise que, à défaut d'être vaccinés, ces professionnels « ne peuvent plus exercer leur activité » à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel (d’ici les prochains jours), à moins de présenter un résultat d'examen de dépistage négatif. De plus, à compter du 15 septembre, il faudra obligatoirement avoir été complètement vacciné pour exercer, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.