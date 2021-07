L'exposition néonatale au glutamate monosodique entraîne une altération de la structure et de la fonction auditive du tronc cérébral, selon une étude américaine.

recherche scientifique

D’après les résultats d’une étude menée en Pennsylvanie et publiée dans la revue Hearing Research, les structures auditives néonatales subiraient une perte de neurones lorsqu'elles sont exposées au glutamate monosodique, un additif alimentaire controversé utilisé dans le monde entier et approuvé par l'Union européenne et l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).

Des dommages généralisés à la cochlée et au tronc cérébral auditif, et une perte drastique de neurones dans le mésencéphale. Ce sont là quelques-unes des hypothèses confirmées par des chercheurs du département d'anatomie du Lake Erie College of Osteopathic Medicine, en Pennsylvanie, qui ont étudié les effets de l'exposition néonatale de rats de laboratoire au glutamate monosodique. Pourtant, le glutamate monosodique est présent dans les fast-foods, les snacks, les mélanges d'assaisonnements, les plats surgelés, les soupes, les viandes transformées, les condiments et les nouilles instantanées. Bien que de nombreux restaurants chinois aient désormais cessé d'utiliser le MSG, d'autres en ajoutent aux plats, notamment au riz frit. Il est également présent naturellement dans certains aliments, comme le fromage et les tomates. Cette étude a mis en évidence les preuves produites pendant de nombreuses années, à savoir que l'exposition néonatale au glutamate monosodique entraîne la dégénérescence des cellules ciliées de la cochlée (Hyodo et al., 2009), une diminution du nombre de neurones dans le ganglion spiral (Janssen et al., 1991, Carricondo et al, 2002), une réduction de l'amplitude du potentiel d'action composé dans le nerf auditif (Carricondo et al., 2002), et une augmentation des seuils aux clics et aux tonalités (Janssen et al., 1991), parmi d'autres études qui montrent que l'exposition au glutamate ou à l'acide kaïnique entraîne une réduction des réponses du tronc cérébral auditif.

Ces nouvelles études ont porté sur les résultats de la morphologie neuronale, l'analyse de sections de tissus par noyau par animal, l'estimation du nombre de neurones et les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral, entre autres données. Les auteurs affirment qu'il s'agit de la « première preuve que les lésions excitotoxiques néonatales entraînent une perte de neurones dans les principaux noyaux des voies auditives ascendantes du tronc cérébral qui s'étendent jusqu'au cerveau moyen ». Les résultats montrent qu'après une exposition au glutamate monosodique, on observe une diminution de 71 % du nombre de cellules globulaires buissonnantes, une diminution de 36 % du nombre de neurones (noyau médian du corps trapézoïdal) et des neurones moins nombreux et plus petits dans le noyau central du colliculus inférieur. L'exposition néonatale au glutamate monosodique entraîne également des anomalies des réponses auditives du tronc cérébral. « Nos résultats sont cohérents avec des dommages étendus à la cochlée et au tronc cérébral auditif suite à une lésion excitotoxique néonatale et des potentiels évoqués anormaux en réponse à des stimuli de clic. De manière surprenante, la perte de neurones a été drastique dans le mésencéphale, à plusieurs synapses des cellules ciliées internes et des terminaisons des neurones du ganglion spiral, où l'on pense que l'insulte initiale s'est concentrée », expliquent les auteurs dans leurs conclusions.





Lucile Perreau