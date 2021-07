Festival de Cannes : La Semaine du Son en partenariat avec Amplifon récompensent l’excellence sonore du film « Noches de fuego » de Tatiana Huezo

Détails Publié le mercredi 21 juillet 2021 17:37

L'affiche du film « Noches de fuego » de Tatiana Huezo.







Organisé par La Semaine du Son en partenariat avec Amplifon, dans le cadre de la prestigieuse sélection officielle « un certain regard » du festival de Cannes, le prix de la meilleure création sonore récompense un réalisateur pour l’excellence sonore de son film. Lors de cette 4e édition, la réalisatrice mexicaine Tatiana Huezo s’est vu décerner le Prix de la Meilleure Création Sonore, pour son film « Noches de fuego ».

Réuni autour de son Président, le réalisateur Phillipe Le Guay, le jury,composé de Rone et Bruno Coulais, compositeurs, de Guillaume Sciama, chef opérateur du son, de Janine Langlois-Glandier et de Christian Hugonnet, fondateurs du prix, a choisi de récompenser à l’unanimité ce film. « Finalement, l'univers sonore témoigne de l’humanisme de sa réalisatrice Tatiana Huezo et de ses merveilleuses actrices Mayra Batalia, Ana Ordonez Gonzalez et Marya Membreno », déclarent Philippe Le Guay, Président du Jury du Prix de la Meilleure Création Sonore 2021 et Christian Hugonnet, Président fondateur de La Semaine du Son.





« Noches de fuego raconte le destin de trois jeunes filles en proie à la violence des narcos dans un village de montagne du Mexique. Les sons de lanature, la musique, en un mot la création sonore participe de la perception de ce monde âpre et violent. Mais la bande-son est aussi un contrepoint poétique, qui nous fait rentrer de manière intime dans les sensations de ses héroïnes. »