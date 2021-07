Audilab lance sa boutique en ligne et débarque sur Instagram

Détails Publié le mercredi 21 juillet 2021 16:18

Le lancement de la boutique en ligne d’Audilab : shop.audilab.fr, s’inscrit dans une digitalisation qui permet d’offrir toujours plus de services et de proximité à des patients de plus en plus connectés. Dans cette même logique, l’enseigne a notamment créé sa page sur le réseau social Instagram via laquelle sont partagées les actualités du réseau et le quotidien des collaborateurs dans les centres.

Afin de répondre à une demande croissante et à de nouveaux usages dans un contexte de crise sanitaire, Audilab a donc lancé sa boutique en ligne, qui offre un accès simplifié à de nombreux produits, notamment des piles, des produits d’entretien ou encore des protections auditives standards. Cette boutique en ligne présente plusieurs fonctionnalités. Après une recherche simplifiée par catégories, les clients retrouvent une présentation détaillée de chaque produit et sont accompagnés dans leur prise en main grâce à des tutoriels vidéo et étapes clés. L’internaute est également guidé durant le processus de commande et bénéficie d’un paiement sécurisé. En cas de besoin, il est possible d’adresser toute demande ou question via un formulaire de contact dédié. Évolutive, cette boutique en ligne comptera bientôt de nouvelles références et tend à être ajustée au gré des retours et demandes clients.