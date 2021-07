Un espace de prévention auditive à la Seine Musicale

Détails Publié le dimanche 11 juillet 2021 18:24

Espace de repos des oreilles, mis en place par la Fondation pour l'Audition sur le Festival Chorus, qui a eu lieu du 8 au 11 juillet 2021 à Paris

La Fondation pour l'Audition proposait aux festivaliers de Chorus 2021 un espace pour reposer leurs oreilles.

Lors du Festival Chorus Haut-de-Seine, qui a eu lieu à la Seine Musicale, sur l'Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, du 8 au 11 juillet 2021, les festivaliers pouvaient mettre leurs oreilles au repos entre deux concerts, grâce à La Fondation pour l'Audition.

A l'affiche des noms comme Benjamin Bioley, Philippe Katerine, Ayo ou encore Suzanne et 45 autres artistes se succédaient sur les quatre seines du festival. L'espace "Relaxson" et ses hotesses proposaient aux participants de s'installer quelques minutes dans des balançoires en osiers, casque anti-bruit sur les oreilles. Une tablette diffusait au choix des sons de feu, mer ou nature pour couvrir le son ambiant. Des protections d'oreilles en libre-service rappelaient également aux participants que la musique ne devait pas s'écouter trop fort et trop longtemps.

Cette action s'inscrit dans la mission de la Fondation qui consiste à "Mobiliser l'opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour une prise de conscience de l'importante de sa santé auditive et pour protéger le capital auditif".