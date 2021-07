Oticon Medical : le processeur de son Neuro 2 arrive sur le marché américain

Détails Publié le mardi 13 juillet 2021 16:44

Oticon Medical a annoncé le 25 juin 2021, avoir obtenu l’approbation de la FDA (Food and Drug Administration) préalable à la mise sur le marché américain du système d’implant cochléaire Neuro, pour la réhabilitation des surdités sévères à profondes des adultes de 18 ans et plus, ayant des résultats limités avec leurs aides auditives correctement réglées.

Le système Neuro est désigné par la FDA comme un dispositif de Classe III, catégorie la plus exigeante d’un point de vue réglementaire. Les produits de cette catégorie sont soumis à un process d’examen rigoureux et approfondi, afin d’en déterminer la sécurité et l’efficacité. L'implant Neuro Zti est basé sur une plateforme électronique, qui permet aux patients d’apprécier la variété des sons dans leur environnement quotidien. Le design de l’implant a été optimisé pour les procédures chirurgicales atraumatiques, tout en réduisant le temps de chirurgie et le risque de complication. Le processeur de son Neuro 2 est, selon le fabricant, le plus petit processeur de son en contour d’oreille disponible à ce jour sur le marché, dont le design a été récompensé par de nombreux Prix. La technologie de traitement du signal repose sur la plateforme des aides auditives Oticon, qui intègre des technologies avancées.

Les personnes atteintes de surdité sévère à profonde bénéficient déjà du système Neuro dans 51 pays. Ce dernier est attendu dans les hôpitaux et les cliniques américains en 2021. « Chez Oticon Medical, nous sommes passionnés et nous utilisons conjointement notre expertise et nos ressources pour permettre au plus grand nombre d’accéder au monde du son », déclare John Sparacio, Président d’Oticon Medical North America. « Nous nous engageons à innover en permanence dans les technologies des implants auditifs et à apporter le support nécessaire aux candidats à l’implantation, aux utilisateurs et aux équipes médicales, aujourd’hui et dans le futur. Le système Neuro est un exemple remarquable de cet engagement. Notre équipe bien formée et expérimentée est maintenant prête à apporter un système d’implant cochléaire de pointe sur le marché américain. »