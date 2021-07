Le symposium international Usher Info se tiendra du 6 au 9 octobre 2021

Détails Publié le lundi 12 juillet 2021 11:17

Evènement dont avait eu raison la crise sanitaire en 2020, le Symposium International Usher Info se déroulera cette année en ligne, du 6 au 9 octobre prochain. L'événement regroupera des temps forts scientifiques ainsi qu'une journée dédiée aux patients et leurs proches.

L'initiative Usher Info est conduite dans le cadre du programme de recherche hospitalo-universitaire LIGHT4DEAF, soutenu par Investir l'Avenir et l'Agence Nationale de la Recherche. Les 6, 7 et 8 octobre, de 15h à 18h30, se dérouleront les conférences scientifiques, en langue anglaise, co-présidées par le Professeur José-Alain Sahel (directeur de l’Institut de la Vision et de la Fondation Voir & Entendre) et la Professeur Christine Petit (directrice de l'Institut de l'Audition). Regroupant des experts et acteurs exceptionnels du domaine des troubles sensoriels : ORLs, ophtalmologistes, internes en médecine, jeunes scientifiques, étudiants, associations de patients, ces conférences auront pour objectif d'évoquer les avancées scientifiques, thérapeutiques et technologiques. Par ailleurs, tous les chercheurs du domaine sont invités à soumettre un résumé de leurs recherches pour prendre la parole lors de ces 3 jours de congrès scientifique. Les dossiers sont à déposer avant le 30 août 2021.



Le 9 octobre, de 14h à 18h, les patients et leurs proches sont également invités à participer à l’évènement pour prendre connaissance de la recherche scientifique. L'événement sera accessible en LSF et en transcription écrite simultanée en français. Toutes les informations sont détaillées sur le site internet Usher Info, ainsi que les formulaires d'inscription. L'inscription est gratuite mais obligatoire, avant le 9 octobre 2021.

Le programme complet est en cours d'élaboration.