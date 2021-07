Phonak récompensé lors de la 1ère édition des Prix Pleine Vie

Surtitre

Phonak a annoncé avoir reçu le Prix Pleine Vie dans la catégorie audition pour ses aides auditives Audéo P

En créant les Prix Pleine Vie le magazine, a souhaité mettre en lumière les produits, services et prestations de qualité destinés à simplifier et améliorer la vie des séniors jeunes et moins jeunes. « Ce prix récompense le travail de toutes les équipes Phonak, en France et à travers le monde, dont les efforts contribuent à permettre à de nombreuses personnes de retrouver une meilleure audition et une vie normale », a déclaré Vincent Quédu responsable national des ventes Lyric France.

Ce prix met ainsi en lumière les aides auditives de nouvelle génération de Phonak, qui possèdent notamment, une connectivité universelle améliorée, un son naturel d’une grande netteté, et solutions numériques personnalisées. De plus les patients peuvent bénéficier d’un test auditif directement via leurs aides auditives avec l’application myPhonak.



Lucile Perreau