Nouvelle présidente et nouveau bureau pour la FNEA

Le samedi 3 juillet 2021 s’est déroulé l’Assemblée Générale de passation de la FNEA. A cette occasion, Dylan Giran, le président sortant de la fédération ainsi que le bureau 2020 – 2021 en ont profité pour dresser le bilan de cette année pour le moins particulière et riche en rebondissements.

« De nombreux projets ont pu être menés à bien, d'autres sont encore à venir mais il faudra compter avec la FNEA qui se professionnalise année après année et qui ne cesse de grandir. Je tiens à remercier tout le bureau 2020 - 2021 pour tout le travail accompli durant cette année, n'oublions pas que l'engagement associatif peut prendre une place importante, parfois au détriment de la vie personnelle. Merci à eux d'avoir donné leurs temps et énergie pour représenter les étudiants et pour défendre notre belle profession », a précisé Dylan Giran.

Ikram Yahyaoui, étudiante à Cahors et ex-vice-présidente en charge de l’évènementiel au sein de la FNEA, a été nommée nouvelle présidente de la Fédération Nationale des Etudiants Audioprothésistes pour l’année 2021-2022. Elle sera accompagnée par deux membres de l'ancien bureau qui ont voulu l'accompagner pour ce nouveau mandat. « En attendant je vous dis au revoir en tant qu’ex-président de la FNEA, mais soyez assuré que mon engagement pour notre belle profession ne prend pas fin. »



Voici la composition du nouveau bureau de la FNEA :



• Ikram Yahyaoui, école de Cahors, présidente

• Camille Rahault, école de Fougères, vice-présidente générale

• Martin Chaillet, école de Nancy, vice-président en charge des partenariats

• Domitille Doublet, école de Cahors, trésorière

• Manon Loubières, école de Bordeaux, secrétaire

• Pauline Borel, école de Lyon, vice-présidente en charge de l’évenementiel et responsable de la communication

• Matthieu Seguin, école de Fougères, vice-président en charge de la communication

• Morgane Herveou, école de Fougères, vice-présidente en charge de la formation

• Paul Gouez, école de Lyon, vice-président en charge du réseau

• Romain Kovac, école de Lille, vice-président en charge du réseau

• Guilhem De Crémiers, école d’Évreux, vice-président en charge des affaires académiques et sociales

• Salomé Lantrain, vice-présidente en charge de la prévention, citoyenneté et solidarité