Snitem : Explosion des ventes d’aides auditives en France au premier trimestre 2021

Les chiffres de ventes d’aides auditives aux audioprothésistes du premier trimestre 2021 fournis par le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) montrent la bonne santé du marché, notamment boosté par l’application du 100 % Santé, puisque 434 197 appareils ont été vendus au premier trimestre de cette année, soit quasiment le double (219 244) du premier trimestre 2020.

Il faut pourtant relativiser cette croissance exceptionnelle de ce premier trimestre par rapport à celui de l’année passée, qui avait été durement touché en mars par les conséquences du premier confinement. Cependant, les ventes au premier trimestre 2021 représentent plus de 47 % du total de l’année 2020. La réforme du 100 % Santé se ressent également dans la forte croissance des aides auditives de classe I : les volumes ont plus que quadruplé, augmentant de + 458 %. Ces dernières représentent, pour ce premier trimestre, près de 40 % des ventes.

En 2020, le pourcentage d’appareils de classe I avoisinait 16 %, et le quatrième trimestre montrait déjà une forte hausse, portant ce pourcentage à 20,86 %, soit un pourcentage déjà légèrement supérieur à celui sur lequel le SDA (Syndicat des audioprothésistes) et le Synea (Syndicat national des entreprises de l’audition) s’étaient engagés lors de la signature de l’accord sur le 100 % Santé, à savoir 20 % d’appareils de classe I et le reste en classe II. Or, un éventuel déséquilibre durable de la répartition inquiète les représentants des audioprothésistes, tant pour le bon appareillage des patients en fonction de leurs pathologies que pour l’équilibre financier du marché. Les ventes d’appareils de classe II progressent également, avec une croissance de + 38,7 %.



Les écouteurs déportés constituent plus de 74 % des volumes (322 259 unités vendues), majoritairement en piles 312 qui équipent souvent les aides auditives de classe I. Les appareils intra-auriculaires sont en hausse de 133 %, atteignant des chiffres de ventes de 37 500 appareils environ. Ceux de classe I ayant été multipliés par plus de cinq montrent une fois encore l’impact du 100 % Santé. Sur ce segment, les modèles fonctionnant avec des piles 10 constituent la majeure partie des ventes. 74 362 appareils contours d’oreille ont été vendus au premier trimestre, ce qui représente une hausse de 83,3 %, particulièrement sensible en classe I.